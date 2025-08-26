Kocaeli'de 1 Eylül'de başlıyor: Bu sezon en çok bu balıktan olacak

1

Yasağın başladığı nisan ayından bu yana Karamürsel, Ereğli ve Bağırganlı gibi limanlara çekilen tekneler, hummalı bir bakım ve onarım sürecinden geçti. Balıkçılar, karaya çektikleri teknelerinin motor bakımlarını yapıp, gövdelerini zımparalayıp macunladı ve yosun tutmasını engelleyen özel boyalarla boyadı. Tekne ve av ekipmanlarındaki tüm mekanik ve elektronik aksamlar (radar, sonar vb.) elden geçirildi. Balıkçılar, sahile serdikleri kilometrelerce uzunluktaki ağları haftalar boyunca ilmek ilmek örerek yeni sezona hazır hale getirdi.