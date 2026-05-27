Kocaeli Büyükşehir duyurdu: 4 ilçede trafiği rahatlatacak dev çalışma başlıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki muhtelif kavşaklarda kapsamlı düzenleme ve bakım çalışması yapacak. Kentin batı yakasında vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda trafiğin yükünü çeken kavşakların elden geçirilmesi için "Batı Bölgesi (Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası İlçeleri) Muhtelif Kavşak Yapılması" ihalesine çıkılacak.