Kızlar boğulurken onlar camdan kaçtı! Şoförün ifadesi kan dondurdu: İki kız kardeşin sır ölümü
İzmir'de 5 Şubat'ta yaşanan sel felaketinde iki kız kardeşin ölümü gündeme oturmuştu. Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler otomobilde boğularak can vermişti. O olayda tutuklanan şoför Tamer Dmirtaş'ın kan donduran ifadesi olayı çözdü.
İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşlerin hayatını kaybettiği kazaya dair ifadeler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre tutuklanan şoför Tamer Demirtaş'ın kan donduran ifadesi iki kız kardeşin ölümünü aydınlattı.
Olaydan sonra tutuklanan sürücü Tamer Demirtaş ifadesinde, "Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı."
"Yolun çöktüğünü araba kayınca anladım. Dere yoğun şekilde akıyordu. Araç hızlıca suya batmaya başladı, elektrikleri kesildi. Benim bulunduğum kapının camı açıktı. Araç batarken kendimi camdan dışarı attım.
"Yaklaşık 1 metre suyun sürüklendim. O esnada dere kenarında bulunan ağaç parçasına tutundum."
"Devran o sırada diz kapaklarına kadar suyun içindeydi. Ayağımı tutarak beni dere kenarına çekti. Olay yeri yakınındaki Uğur Işık isimli arkadaşımın evine sığındık" dedi.
"Otomobilden çıkıp durumu jandarmaya bildiren ve adli kontrolle serbest bırakılan Devran Yağız ise "Gaziemir Sarnıç piknik alanına gittik, aramızda eğlendik. Ben ve Nergiz alkol alıyorduk. Balımnaz kahve içiyordu."
"Tamer başta 1-2 yudum viski içti sonra Menderes'e doğru yola çıktık. Arazilerin bulunduğu ara sokağa girdik. Bir anda akıntıya karıştık."
"Yolun göl olduğunu görünce sağ sol camları açtık. Akıntıya kapılınca ben ve Tamer camdan atladık ancak Balımnaz ve Nergiz atlayamadı. Araç akıntıya kapılıp gitti" dedi.
"KIZLARI NASIL ÇIKARAMADIK?"
Tamer Demirtaş'a olay günü kuru kıyafet götüren yeğeni T.D. (17) ve T.D.'nin arkadaşı M.S.Ş.'nin (17) ifadeleri de alındı.
Berber çırağı M.S.Ş. ifadesinde, "Menderes'e geldik. Tamer ve Devran ile buluştuk ve arabaya geldiler. Tamer Demirtaş getirdiğimiz kıyafetleri giydi.
Sonra arabaya bindiler. Ben arka koltuğa geçtim. Korktum, uyuyor numarası yaptım. Tamer amca Devran'a 'Biz nasıl uçtuk? Nasıl kaza yaptık? Kızları nasıl çıkaramadık?' şeklinde söylemlerde bulundu.
Devran ise "Nasıl çıktım bilmiyorum. Seni ayağından tutup çektim zar zor yüzdük. Kızları nasıl kurtaramadık" dedi. Yolda farklı yerlerde 3 defa durduk.
Araçtan inip sağa sola ışık tutup 'Bu araba nerede? Biz nereden uçtuk?' diye konuştular"dedi.