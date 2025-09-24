Kızının hastalığına çare ararken girişimci oldu: İşinden istifa edip sektöre girdi, şimdi başkaları için de üretiyor

7

Çakmak, çölyak hastalarına hizmet fikriyle glütensiz iş yerlerini açtığını belirterek, "Yaptığımız ürünlerden yüzde yüz emin olmamız lazım. Ürünlerimizin tadına da Şebnem bakıyor, bize yol gösterici oluyor. O aslında bizim bir bakıma laboratuvarımız gibi. Çok sayıda glütensiz gıda üretiyoruz. Glütensiz ekmek, lavaş, tatlılar ve çeşitli kafeterya ürünleri hazırlıyoruz. İl dışına kargoyla gönderim yapıyoruz. Bazı illerde satış noktalarımız var." ifadesini kullandı.