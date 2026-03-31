Kışın yağmayan kar baharda yağdı: Resmen beyaz duvarlar oluştu, görüntüler Rusya'dan değil!

Sürücüler de kaygan zemin ve yoğun kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlarına zincir takarak ilerleyebilen sürücüler, dikkatli olunması konusunda uyarıldı.Bölgede iş makinesi operatörü olarak görev yapan Ahmet Karagüzel, zorlu şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şu an Hasköy-Mutki yolunun 6’ncı kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yer yer iki metre, yer yer üç metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tipiyle de mücadelemiz sürüyor. Şu an bazı bölgelerde kar kalınlığı iki metre, yer yer üç metre, hatta dört metreye ulaşmış durumda. Buna rağmen bir greyder, bir loder ve iki rotatif olmak üzere toplam dört araçla yolu açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.