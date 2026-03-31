Kışın yağmayan kar baharda yağdı: Resmen beyaz duvarlar oluştu, görüntüler Rusya'dan değil!
Muş ile Bitlis’i birbirine bağlayan güvenlik yolunda kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaşırken, ekipler çığ riskine rağmen yolu açmak için aralıksız çalışıyor.
Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolu, bahar aylarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede etkisini artıran olumsuz hava şartları nedeniyle kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için gece gündüz çalışma yürütüyor. Fırtına ve çığ tehlikesinin devam ettiği güzergahta ekipler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sürücüler de kaygan zemin ve yoğun kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlarına zincir takarak ilerleyebilen sürücüler, dikkatli olunması konusunda uyarıldı.Bölgede iş makinesi operatörü olarak görev yapan Ahmet Karagüzel, zorlu şartlara rağmen yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Şu an Hasköy-Mutki yolunun 6’ncı kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Yer yer iki metre, yer yer üç metreyi bulan kar kalınlığına rağmen çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tipiyle de mücadelemiz sürüyor. Şu an bazı bölgelerde kar kalınlığı iki metre, yer yer üç metre, hatta dört metreye ulaşmış durumda. Buna rağmen bir greyder, bir loder ve iki rotatif olmak üzere toplam dört araçla yolu açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Sürücülerden Hakan Salçuk ise her yıl aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, yolların sürekli kapandığını ifade etti. Salçuk, "Her yıl aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu yollar sürekli kapanıyor. Hasköy’den Mutki’ye doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi buralar oldukça sıkıntılı. Mutki tarafı bahar havasında ama burası hâlâ kış. Şu anda dağ gibi kar var" dedi.