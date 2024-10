Erzurum'un şu an tescilde Türkiye'de 3. sırada olduğuna dikkati çeken Oral, şöyle devam etti:"Erzurum'umuz tarihinde Saltuklulardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan, Ermenilerden ve Ruslardan her yerden yaşayan medeniyetler olmuş. 400'e yakın yöresel lezzetimiz var. Erzurum'un Türkiye'nin başta gelen gastronomi illerinden biri olduğunu tescillemiş olduk. Bu tescil belgelerle, hem yöresel lezzetlere hem kültürümüze sahip çıkmayı, yok olmaya başlayan ürünlerimizin tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamasını ve zaman içinde de yok olmasını engelleyen bir yol. Bu çalışmalımız hızla devam ediyor. Ortalama her ay 4-5 başvurumuz oluyor. Önümüzde 40 civarı ürünümüze tekrar başvuracağız."