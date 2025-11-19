Kırşehirli karı-koca bütün bunları sadece çöpte buldukları camdan yapıyor! çok yakında fabrikasyon üretime geçecekler

GAZETE VATAN ANA SAYFA
19.11.2025 - 14:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Kırşehir’de yaşayan Selda ve Hikmet Dönmez çifti, yaklaşık 30 yıldır hurda camları sanata dönüştürerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de istihdam yaratıyor. Kentte "Usta Eller Atölyesi"ni işleten çift, hurdacılardan topladıkları camları kesme, oyma ve parlatma gibi zahmetli işlemlerden geçirerek, iç ve dış mimaride kullanılan özel tasarım dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Kırşehir'de yaklaşık 30 yıldır hurda camları dekor ürünlerine dönüştüren karı-koca hem el işçiliğini yaşatıyor hem de istihdam sağlıyor.

Kentte "Usta Eller Atölyesi"ni işleten Selda ve Hikmet Dönmez çifti, el işçiliğine dayalı özgün bir marka oluşturmayı amaçlıyor.

Hurdacılardan temin ettikleri camları önce ayrıştırıyor, ardından kesme, oyma ve parlatma işlemlerinden geçirerek mimari projelerde kullanıyor. Özel tasarımlara dönüştürülen ürünler; bina cephe uygulamalarından aydınlatma elemanlarına, dekoratif objelerden sanatsal çalışmalara kadar geniş bir alanda değerlendiriliyor.

30 yıllık çalışma serüvenlerini anlatan Selda Dönmez, "Eşimle 30 yıldır çalışıyoruz. İstihdam sağlamak için çaba göstermekteyiz. Kendi bünyemizde meslek edindirmek için çalışıyoruz. Görüntüde cam kesiyoruz ama hayal dünyasında çok farklı yerlere gidiyoruz" dedi.

Eşi Hikmet Dönmez ise hem mesleki özen hem de üretim hedefleri hakkında bilgiler vererek, "Projeler ve çalışmalarda işimize heveslendirerek gönül vermelerini sağlıyoruz. Yurt dışından gelen malzemeleri üretebiliyoruz.

Amacımız fabrikasyon sistemine dönmek. Atık olan camın katma değerini artırarak iç ve dış mimaride kullanılır hale getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dönmez çifti artan taleple birlikte atölyenin üretim kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.