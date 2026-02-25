Kırklarelili kardeşlerin 6 saatlik balık avı rekorla bitti! Görenler gözlerine inanamadı

4

Bolluk var şu anda, güzel ortalama olarak koli bazlı baktığımız zaman bin koli arasında bir balığımız var. O da kiloya vurunca bir koli 15 kilogram geliyor, 15 ton bir balığa tekabül ediyor. Her yıl bu bolluk oluyor ama bu son 10 gündür bayağı bir bolluk var. Ondan öncesinde bu kadar bolluk yoktu. Özellikle son 5 günde yoğun bir hamsi var" dedi.