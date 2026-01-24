Kırıkkale'de çocuklar için ücretsiz şenlik düzenlendi, aileler akın etti

8

Aileler de etkinlikten memnun kaldı. Zuhal Gündüz, "Çocuklarla çok eğlenceli bir aktivite geçirdik. Çocuklara bu imkanı sağladığı için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sürekli etkinliklere katılım sağlıyoruz. Çocuklar için eğlenceli oluyor" dedi.