Kırıkkale de gözler önüne serildi: Şehir nasibini aldı

Sulakyurt ilçesinde bulunan ormanlık alanlarda yeşil, turuncu ve kahverenginin bir arada oluşturduğu doğal ahenk, kartpostallık manzaralar sundu. Güneş ışınlarının vurduğu anlarda ise bölge, altın sarısına bürünerek büyüleyici bir güzellik kazandı.