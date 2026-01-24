Kırık bir bağlama ile başladı! 37 yıldır 5 metrekarelik atölyesinde imkansızı başarıyor

3

Orhan Çınar, küçük bir atölyede tamamen el işçiliğiyle üretim yaptığını söyledi.Çekiç, keser ve tokmakla oyarak sazı ortaya çıkardığını, sazın kapağını da dışarıdan alıp monte ettiğini anlatan Çınar, "Bu benim için bir iş değil hobi. Bu işten vazgeçemem. Bu sanat olmazsa yaşayamam. Yanıma gelen gençlerin de bu işi yapmasını istiyorum. Onlara öğrenmelerini söylüyorum ama çocuklarda bir heves yok. Herhalde bizden sonra bu işleri yapacak kimse kalmayacak." dedi.