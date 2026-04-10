Kirazları korumak için gece yarısı seferberlik! Üretici sabaha kadar nöbet tuttu
Afyonkarahisar’ın dünyaca ünlü kiraz merkezlerinde zirai don alarmı verilince, üreticiler bahçelerde meşaleler yakıp dumanlama yaparak dondurucu soğuğa karşı savaş açtı. Tarım ekipleriyle omuz omuza veren çiftçiler, tek bir tomurcuğu bile feda etmemek için geceyi ateş başında nöbet tutarak geçirdi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum personellerinin mesai mefhumu gözetmeksizin üreticilerin yanında oldukları belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüklerimizce, üreticilerimizin don zararlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla sahada aktif olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz için meyvecilikte önemli bir yeri olan Çay ve Sultandağı ilçelerinde üreticilerimiz ile birlikte sahada bulunan teknik personelimiz, don riskine karşı alınması gereken önlemleri uygulamalı olarak anlatmakta ve bizzat uygulamaktadır.
Meyve ve sebze alanlarında don riskine karşı alınabilecek tedbirler hakkında üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmış, uygulamalar üreticilerimizle birlikte gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.