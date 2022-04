Kim Kardashian'ın başı dertte! 'Bu davada tarafsız olabileceğimi sanmıyorum"

'KASEDİ İZLEDİM, TARAFSIZ OLABİLECEĞİMİ SANMIYORUM'

Bu soru üzerine adı belirtilmeyen, 50- 60 yaş aralığındaki bir jüri adayı "Keeping Up With The Kardashians'ı televizyonda hiç izlemedim. Ama Kim Kardashian'ın seks kasedini izledim. Bu yüzden de bu davada tarafsız olabileceğimi sanmıyorum" diye yanıt verdi. Kardashian ailesinin de tanık olduğu bu konuşma sırasında diğer jüri adayları gülüşmeye başladı.