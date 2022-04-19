Kim Kardashian'ın başı dertte! 'Bu davada tarafsız olabileceğimi sanmıyorum"

ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ VE MADDİ KAYBA UĞRADIĞINI İDDİA EDİYOR

Kris Jenner'ın tek erkek çocuğu Rob Kardashian'ın eski sevgilisi Blac Chyna'nın açtığı bu davaya gelirsek... 33 yaşındaki Chyna, 2017 yılında, Kris Jenner, Kim ve Kourtney Kardashian ile Kendall Jenner da dahil olmak üzere aile aleyhine, kendisini darp edip şiddet uyguladıkları ve ekonomik ilişkilerine müdahale ettikleri gerekçesiyle dava açmıştı. Chyna'nın iddiaları bununla da sınırlı değil. Rob Kardashian ile ilişkisinden 5 yaşında Dream adında bir kızı olan Chyna, eski sevgilisini de kendisine şiddet uygulamakla suçladı. Chyna ve Rob Kardashian, bir TV kanalı için Rob &Chyna adlı bir reality şov hazırlıyordu. Blac Chyna, Kardashian- Jenner ailesinin, bu programı da çeşitli ayak oyunlarıyla yayından kaldırttıklarını ileri sürüyor. Chyna, Kardashian- Jenner ailesinden hem şu andaki hem de gelecekteki maddi zararlarını tazmin etmelerini istiyor. Bu arada Kardashian Jenner ailesinin de Blac Chyna aleyhine kendi davalarını açtığını da hatırlatalım.