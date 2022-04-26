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MagazinKim Kardashian sosyal medyanın diline düştü! "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!"
HaberlerMagazin Haberleri Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü! "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!"
• 26 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü! "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!"

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kendi markasına ait parçaları giydiği pozları yayınlayınca, yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü.

• 26 Nisan 2022 - 13:19 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun
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Son dönemde adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırmasıyla gündeme gelen televizyon yıldızı Kim Kardashian, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

2BOŞANMANIN DETAYLARI

BOŞANMANIN DETAYLARI

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

3İLİŞKİ İNSANIYIM

"İLİŞKİ İNSANIYIM"

Geçtiğimiz günlerde West'ten boşandıktan sonra aşk yaşmaya başladığı Pete Davidson ile ilişkisi hakkında konuşan 41 yaşındaki Kim Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.

4Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun

Bu sözlerin ardından Kardashian, Davidson'la aşkını sosyal medyaya taşımıştı. Mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, Davidson'la çıktığı akşam yemeğinden pozlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Mutluluğunu gözler önüne seren Kim Kardashian'ın gönderisi 8 milyondan fazla beğeni ve birçok yorum almıştı.

5TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ

TAKİPÇİLERİ FARK ETTİ

41 yaşındaki ünlü isim, son olarak çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kendi markasının iç giyim parçalarıyla objektif karşısına geçen ve havuz başında verdiği pozları yayınlayan Kardashian'ın photoshop hatası, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

6Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun

Fotoğraflarına filtre de uyguladığı görülen Kim Kardashian, yaptığı photosopla göbek deliğini yok etti. Fenomen ismin 304 milyon takipçisi olan Instagram hesabından peş peşe yayınladığı bu 'hatalı' fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

7GÖBEK DELİĞİNİ UNUTMUŞSUN

"GÖBEK DELİĞİNİ UNUTMUŞSUN!"

Kardashian'ın 4.1 milyon beğeni alan bu gönderisine, "Göbek deliğin nerede Kim?", "Süper editlenmiş bir fotoğraf", "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!" şeklinde 15 bine yakın yorum yapıldı.

Bu yorumlara yanıt vermeyen yıldız, fotoğraflarını sayfasından da kaldırmadığı gibi; paylaşımındaki yorumları da sınırlamadı.

8GECE YARISI PLAJA İNDİ

GECE YARISI PLAJA İNDİ

Öte yandan Kim Kardashian, geçtiğimiz haftalarda markasının lansmanında boy gösterdikten sonra, yeni tasarımları giyerek gece yarısı plaja inmişti.

9Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun

Ten rengi mayosuyla denizde çekilen pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Kardashian'a, kısa sürede 2 milyonlarca beğeni ve yorum gelmişti.

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