Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü! "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!"
Reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, son olarak kendi markasına ait parçaları giydiği pozları yayınlayınca, yaptığı photoshopla sosyal medyanın diline düştü.
Son dönemde adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırmasıyla gündeme gelen televizyon yıldızı Kim Kardashian, hem özel hayatı, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
BOŞANMANIN DETAYLARI
Evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.
"İLİŞKİ İNSANIYIM"
Geçtiğimiz günlerde West'ten boşandıktan sonra aşk yaşmaya başladığı Pete Davidson ile ilişkisi hakkında konuşan 41 yaşındaki Kim Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlerin ardından Kardashian, Davidson'la aşkını sosyal medyaya taşımıştı. Mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, Davidson'la çıktığı akşam yemeğinden pozlarını aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Mutluluğunu gözler önüne seren Kim Kardashian'ın gönderisi 8 milyondan fazla beğeni ve birçok yorum almıştı.
"GÖBEK DELİĞİNİ UNUTMUŞSUN!"
Kardashian'ın 4.1 milyon beğeni alan bu gönderisine, "Göbek deliğin nerede Kim?", "Süper editlenmiş bir fotoğraf", "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!" şeklinde 15 bine yakın yorum yapıldı.
Bu yorumlara yanıt vermeyen yıldız, fotoğraflarını sayfasından da kaldırmadığı gibi; paylaşımındaki yorumları da sınırlamadı.