Kim Kardashian sosyal medyanın diline düştü! "Göbek deliğini eklemeyi unutmuşsun!"

"İLİŞKİ İNSANIYIM"

Geçtiğimiz günlerde West'ten boşandıktan sonra aşk yaşmaya başladığı Pete Davidson ile ilişkisi hakkında konuşan 41 yaşındaki Kim Kardashian, "Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullanmıştı.