Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!

Kim Kardashian, kazandığı parasını konforlu bir yaşam için hiç düşünmeden kullanırken sınırları zorluyor. Kardashian özel uçaklara erişim sıkıntısı olmamasına rağmen, ailesiyle birlikte rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için kendi uçağının olmasının en iyisi olacağını düşündü.