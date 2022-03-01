• 01 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!
Kim Kardashian otomobillerine 100 milyon dolar harcayarak evine uygun renklere boyatmıştı. Kim Kardashian şimdi de 95 milyon dolara bir jet aldı. Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti.
• 01 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artıran Kim Kardashian, kazandığı parayı hiç düşünmeden harcıyor. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.
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95 MİLYON DOLAR!
95 milyon dolarlık bir jet alan Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti. Kardashian, misafirlerine kendilerini olabildiğince rahat hissetmeleri için bir çift Skims terlik ve pijama hediye ediyor.