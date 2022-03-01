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MagazinKim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!
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• 01 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!

Kim Kardashian otomobillerine 100 milyon dolar harcayarak evine uygun renklere boyatmıştı. Kim Kardashian şimdi de 95 milyon dolara bir jet aldı. Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti.

• 01 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı
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Servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artıran Kim Kardashian, kazandığı parayı hiç düşünmeden harcıyor. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.

2Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı

Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.

3Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı

Kim Kardashian, kazandığı parasını konforlu bir yaşam için hiç düşünmeden kullanırken sınırları zorluyor. Kardashian özel uçaklara erişim sıkıntısı olmamasına rağmen, ailesiyle birlikte rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmek için kendi uçağının olmasının en iyisi olacağını düşündü.

495 MİLYON DOLAR

95 MİLYON DOLAR!

95 milyon dolarlık bir jet alan Kardashian, tüm uçağı kişisel ihtiyaçlarına ve tarzına uyacak şekilde sıfırdan dekore etti. Kardashian, misafirlerine kendilerini olabildiğince rahat hissetmeleri için bir çift Skims terlik ve pijama hediye ediyor.

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Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!

Kim Kardashian 95 milyon dolara jet aldı!

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