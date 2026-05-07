GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

07.05.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin’in Mut ilçesinde örtü altında kilosu 10 bin TL’ye kadar alıcı bulan can eriği fiyatı açık alanda hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte düştü. 100 bin ton rekolte beklenen ilçede kilogram fiyatları 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar çıkıyor.

1Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Mersin’in Mut ilçesinde seralardan sonra açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken, kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de açıkta erik hasadı yoğunlaştı.

2Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Turfanda erik üretimi ile dikkat çeken Mut’ta açık alandaki bahçelerde hasat yoğunlaştı. Örtü altında kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye kadar alıcı bulan erikte, açıkta hasadın yoğunlaşmasıyla fiyatlarda iyice düştü.

3Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Ürünün büyüklüğüne göre 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar satıldığı öğrenildi. Sezonda 100 bin ton rekolte beklenen ilçede hasat edilen ilk eriklerin kilogramı yaklaşık 10 bin TL'ye alıcı bulmuştu.

4Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Açıkta erik hasadı yapan bahçe sahiplerinden Nadir Büyüktat, "Bahçemizin erik sezonu başladı. Bugünden itibaren devam ediyoruz. Fiyat ortalama 80-100 lira arasında gidiyor. Şikayetçide değiliz" dedi.

5Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Üretici Mehmet Yiğit ise, "Erik, kayısımız var. Hasat güzel gidiyor havalar da iyi gidiyor. Yıl bolluk yılı" diyerek işçi bulmakta zorlandıklarını söyledi.

6Kilosu bir dönem 10 bin TL’ydi! Mersin'de açık alanda hasat başladı, fiyatı duyan bahçeye koşuyor

Tüccarlardan Mustafa Özay da, "Mut ilçemizde erik hasadı tam gaz devam etmektedir. Bu sene yağmurun bol olmasıyla ve havanın yumuşak gitmesiyle gerçekten çok kaliteli eriklerimiz vardır. Fiyatlarımız normaldir. Üreticinin yüzünü güldürmekte. Tabanı 30-40 TL, üstü ise 170 TL' dir" diyerek bilgi verdi.