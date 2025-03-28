Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKilosu 800 liraya düştü! Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor!
HaberlerGündem Haberleri Kilosu 800 liraya düştü! Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor!

Kilosu 800 liraya düştü! Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor!

Mersin'in yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor.

• 28 Mart 2025 - 11:19 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Kilosu 800 liraya düştü Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor

Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ndeki tüccarlara ulaştırılıyor.

2Kilosu 800 liraya düştü Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor

Meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere, Almanya'ya ihraç edilirken, iç pazara da sunuluyor.

3Kilosu 800 liraya düştü Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor



Sezon başında eriğin 8 bin lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 400-800 liraya geriledi.

İlçe genelinde 15 bin dönüm arazide erik üretimi gerçekleştiriliyor.

Sabak Mahallesi'ndeki üretici Volkan Sümbül, AA muhabirine, ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

4Kilosu 800 liraya düştü Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor

Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.

5Kilosu 800 liraya düştü Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor

Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur da erikleri hem iç piyasaya hem de ihracata gönderdiklerini ifade etti.