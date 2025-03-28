Kilosu 800 liraya düştü! Dubai ve Katar kapış kapış alıyor: 15 bin dönümde hasat devam ediyor!

Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.