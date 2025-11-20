Kilosu 250 liradan satılıyor! Satıcı memnun, tezgahlar dolup taşıyor

3

Simav'da yıllardır kestane satışı yapan İhsan Kahraman, satışların bereketli geçtiğini belirterek, "Simav kestanesi tezgâh dağıtır. Şu anda güzel ve bereketli satıyoruz. İlgiyi fazlasıyla görüyoruz; yiyen, içen herkes memnun. Lezzetli buluyor ve tekrar geliyorlar. Kilosu 200-250 TL arasında. Simav kestanesinin özelliği nişastasının bol olması, tatlı bir aromaya sahip olması. Güzel pişirdikten sonra lezzetine tatmin olmuyor. Aroması çok güzel, kabuğu ince, pişmesi kolay ve tadı gerçekten çok lezzetli. Bu yüzden halkımız özellikle Simav kestanesini tercih ediyor. İlgi çok yüksek. Bu yıl kestanemiz de bol, hiçbir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız yesin diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.