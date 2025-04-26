Kilosu 2 bin dolara çıkınca üretimi 300 bine çıktı! Amasya'da istasyon harekete geçti: 6 ay içinde suya bırakılacak

"Havyarı ortalama 2 bin dolar civarında satılıyor. Mersin balığı nesli tükenme tehlikesi altında bir tür. Avlanması yasak. Karadeniz'de 3 türü kaldı. Bunlar sivri burun, karaca ve huso huso türü. Tesisimizde sivri burun ve karaca türünün üretimini yapıyoruz. Huso huso türünün de anacını aldık. Havyarının kilosu 2 bin 500 dolara ulaşan bu türün de sonraki yıllarda üretimini hedefliyoruz" diye konuştu.