Kilosu 2 bin dolara çıkınca üretimi 300 bine çıktı! Amasya'da istasyon harekete geçti: 6 ay içinde suya bırakılacak
Amasya'da, havyarının kilosu 2 bin dolardan satılan nesli tehlike altındaki Mersin balığından bu yıl 300 bin üretim yapılması planlanıyor. Amasya'daki Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda yetiştirilen anaç balıklardan sağımı yapılan balık yumurtalarının büyüyerek 6 ay içinde Karadeniz sularına ulaşmasının planlandığı serüvenleri başladı.
• 26 Nisan 2025 - 12:02 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2025 - 12:02 • Son Güncelleme: