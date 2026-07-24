Kilo verme iğneleriyle ilgili yeni araştırma: Beklenmeyen yan etki saçlarda ortaya çıktı

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Kilo vermek ve kan şekerini kontrol altında tutmak amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçları, son yılların en çok konuşulan tedavileri arasına girdi. Ancak bu ilaçlarla ilgili araştırmalar genişledikçe, faydalarının yanında olası yan etkileri de daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkıyor. Bu kez dikkat çeken bulgu tartıda değil, saçlarda görüldü.The BMJ dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, GLP-1 reseptör agonisti kullanan tip 2 diyabetli yetişkinlerde saç dökülmesi, diğer iki yaygın diyabet ilacını kullananlara kıyasla daha sık görüldü. Yine de rakamlara yakından bakıldığında riskin düşük olduğu görülüyor. Yani manzara başlığın düşündürebileceği kadar “saç baş yolduracak” boyutta değil; ama görmezden gelinecek kadar da önemsiz sayılmıyor.