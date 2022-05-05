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GalatasarayKerem Aktürkoğlu için geldiler 'Bale' sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler!
HaberlerGalatasaray Haberleri Kerem Aktürkoğlu için geldiler 'Bale' sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler!
• 05 Mayıs 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:

Kerem Aktürkoğlu için geldiler 'Bale' sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler!

Galatasaray'da düzenli olarak forma giyemeyen ve son oynanan Sivasspor maçında tribünlerin baskısıyla oyuna alınan yıldız futbolcu için Lyon'un devreye girdiği öğrenildi. Fransız devinin aslında Kerem Aktürkoğlu'bu takip ettiği, fakat Bruno Cheyrou'nun milli futbolcuya hayran kaldığı ifade edildi.

• 05 Mayıs 2022 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler
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Burak Elmas ve kurmaylarının seçim kararı aldığı Galatasaray'da flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent'in geleceği konusunda soru işaretleri devam ederken, tecrübeli futbolcuya transfer teklifi geleceği iddia edildi.

2Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Galatasaray Kulübü'nde seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılarda, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından Fırat Develioğlu da başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'ın da yeni bir liste hazırlığında olduğu ve yeniden başkan adayı olacağı iddia edildi.

3Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent'le istenen uyum bir türlü yakalanamadı. Süper Lig'de kötü performansını devam ettiren sarı-kırmızılılarda, sezon sonu beklenmeden İspanyol teknik adama veda edileceği ifade edildi.

4Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Galatasaray'da tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken geçtiğimiz haftalarda oynanan Beşiktaş derbisine Lyon şef scoutu Bruno Cheyrou'nun Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için geldiği iddia edilmişti. Bruno Cheyrou'nun genç futbolcu için raporunun olumsuz olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

5Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray 'a Fransa'dan yüzleri güldürecek bir haber geldi. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımda bu sezon beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Mostafa Mohamed'in transferi için Lyon'un harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

6Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Fransa'nın önemli futbol portallarından Footmercato'da Santi Aouna'nun imzasıyla yayınlanan habere göre Galatasaray- Beşiktaş maçında Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için İstanbul'a gelen Lyon'un şef scout'u Bruno Cheyrou, Mohamed'in performansından çok etkilendi.

7Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Haberde Mısırlı yıldızın Galatasaray formasıyla yaklaşık 1.5 yılda 18 gol attığı da belirtilirken, Lyon'un transfer için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi. Daha önce St. Etienne ve Bordeaux'nun çok ciddi şekilde ilgilendiği Mostafa Mohamed'in de kariyerini Fransa'da sürdürmeye oldukça sıcak baktığı vurgulanıyor.

8Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aralık ayı sonunda yıldız futbolcunun opsiyonunu kullanarak bonservisini almıştı.

9Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

Sarı-Kırmızılılar'ın toplam maliyeti 5.5 milyon doları bulan Mostafa Mohamed'i isteyen kulüpler için kapıyı 10 milyon dolardan açacağı belirtiliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maça çıkan Mısırlı yıldız 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Mostafa Mohamed'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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11Kerem Aktürkoğlu için geldiler Bale sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler

 

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