Kerem Aktürkoğlu için geldiler 'Bale' sprinti atan yıldız futbolcuyu beğendiler!

Galatasaray Kulübü'nde seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılarda, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından Fırat Develioğlu da başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas'ın da yeni bir liste hazırlığında olduğu ve yeniden başkan adayı olacağı iddia edildi.