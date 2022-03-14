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Süper LigKerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi
HaberlerSüper Lig Haberleri Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi
• 14 Mart 2022 - 22:27 • Son Güncelleme:

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi

Süper Lig'in 29.hafta maçında Galatasaray ezeli rakibi BeşiktaşKerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle devirmesini bildi. Siyah beyazlılarda oyuna sonradan giren Rıdvan Yılmaz'ın golü farkı 1'e indirse de Torrent'in öğrencilerinin takım halinde iyi defans yapması Galatasaray'a 3 puanı getirdi.

• 14 Mart 2022 - 22:27 • Son Güncelleme:
1Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

2Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, ikinci golünü kafayla atarak kariyerinde bunu ilk kez başardı. Beşiktaş'ın tek golü 85. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi.

3Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Beşiktaş'ı konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Galatasaray, puanını 38'e yükseltti. Süper Lig'deki son 2 maçını kazanamayan Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.

4Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray, perşembe günü Barcelona ile evinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına çıktıktan sonra ligde Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Beşiktaş, gelecek hafta Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek.

5Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

6Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Nef Stadı'nda siyah-beyazlı takımı ağırlayan sarı-kırmızılılarda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında İspanya'nın Barcelona takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalınan müsabakanın ilk 11'ine göre radikal bir değişikliğe gidilmedi.

7Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Domenec Torrent, derbiye takımını Inaki Pena, Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile çıkardı.

8Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Semih Kaya ve Sacha Boey görev bekledi.

9Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

İspanyol teknik adam Torrent, Barcelona'ya karşı ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Boey'u yedeğe çekti. Torrent, bu futbolcuların yerine Emre Kılınç ile UEFA listesinde olmadığı için Barcelona mücadelesinde oynayamayan Elabdellaoui'yi görevlendirdi.

10Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre iki farklı isimle sahada yer aldı.

11Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Siyah-beyazlı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Welinton, derbi maçta kadroda yer alamadı.

12Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Teknik direktör Önder Karaveli, geçen haftaki karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Serdar Saatçı'yı ise derbide yedek soyundurdu. Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada savunmanın ortasında Domagoj Vida ile Necip Uysal görev yaptı.

13Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Domenec Torrent, 6 futbolcuya Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer vermedi. İspanyol teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan ve İsmail Çipe'yi kadroya dahil etmedi.

14Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Domagoj Vida, sakatlığının ardından 3 resmi karşılaşma sonra görev aldı. Vida, sakatlığından dolayı ligdeki Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçlarında görev yapamamıştı.

15Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Josef de Souza, iki maç sonra kadroya girdi. Uyluğundaki sakatlıktan dolayı Medipol Başakşehir ve Yukatel Kayserispor maçlarında kadroda bulunamayan Josef, derbi maça yedekler arasında başladı.

16Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Michy Bastshuayi, derbi maçta da yedek soyundu.

17Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Gökhan Töre, Cyle Larin, Kerem Kalafat ve Emirhan İlkhan da yedekler arasında yer aldı.

18Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Welinton'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal, hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı.

19Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Nef Stadı'ndaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı.

20Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Derbi çok yüksek tempoyla başladı. Her iki takım da kazandığı toplarla direkt hücumu düşündü. Konuk ekip Beşiktaş'ın topa daha çok sahip olduğu ilk 5 dakikanın ardından Galatasaray, maçtaki ilk tehlikeli atakları yapan taraf oldu.

21Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda önce Omar, ardından Mustafa Muhammed'e gole çok yaklaştı. 10. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu kaleyi yokladı.

22Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Beşiktaş ise maçtaki ilk tehlikeli atağını 15. dakikada düzenledi. Ghezzal'ın kullandığı kornerde Necip kafa vuruşuyla topu arka direğe aşırdı. Kenan Karaman boş kaleye gol vuruşunu yapacakken son anda araya giren Omar, kale çizgisine çok yakın bir noktadan topu kornere gönderdi.

23Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Temponun çok yükseldiği bu dakikalarda Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı ancak Ersin parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

24Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Üst üste ataklar yapan Galatasaray, 22. dakikada derbideki gol perdesini açtı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Necip Uysal'dan sıyrılıp topu sol tarafta uygun durumda olan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta topu ağlarla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.

25Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

1-0'dan sonra Galatasaray, daha çok geçiş oyununa döndü. Beşiktaş ise kısa paslarla topa sahip olup oyunu Galatasaray yarı alanına yıktı. Beşiktaş, özellikle Rachid Ghezzal'ın ortalarıyla Galatasaray kalesinde etkili oldu ancak golü bulamadı.

26Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Golü bulan 32. dakikada taraf kontratakla Galatasaray oldu. Mustafa Muhammed, savunmadan gelen uzun topa kafayla vurdu. Topun indiği yerde Umut Meraş ile mücadeleye giren Mustafa, topu kazandı ve bekletmeden ortasını yaptı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, kafa vuruşuyla fileleri ikinci kez havalandırdı. Galatasaray kariyerindeki ilk kafa golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki 8. gol sevincini yaşadı.

27Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Golden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığı itirazında bulunan Beşiktaşlı oyunculardan Ghezzal ve Ersin sarı kart gördü. Ersin, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

28AHMET NUR ÇEBİ İLK YARIDA STADI TERK ETTİ

AHMET NUR ÇEBİ İLK YARIDA STADI TERK ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 39. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Güven Yalçın'ın yerine Michy Batshuayi, Kenan Karaman'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu. Siyah beyazlılar, ilk yarının sonunda topa daha çok hakim olan taraf olsa da Galatasaray pozisyon vermedi ve ilk yarıyı Kerem'in 2 golüyle önde kapattı.

29Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

İki takım da derbinin ikinci yarısına değişiklikle başladı. Feghouli yerine Cicaldau, Atiba yerine Josef de Souza oyuna dahil oldu. Galatasaray'da Cicaldau, oyuna girer girmez 48. dakikada Can'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

İkinci yarının ilk birkaç dakikasındaki tedbirli bölümün ardından Galatasaray, savunmada kalabalık bekleyip kanat oyuncularıyla hızlı hücumlar denemeye başladı. Beşiktaş ise kısa paslarla topa hakim olup oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştı.

31Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Yine kanatta Ghezzal'ı kullanan Beşiktaş, merkezde ise Alex Teixeira ile oyun kurma çabalarından sonuç alamadı. Beşiktaş, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 54. dakikada yakaladı. Rosier'in ortasında Larin savunmadan sıyrılıp çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta gitti.

32Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray ise 65. dakikada Mustafa Muhammed ile 3. gole çok yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonrası Kerem araya girdi. Kerem'in ara pasıyla Mustafa Muhammed, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncunun vuruşu Ersin'den döndü, seken topu alan Mustafa bir daha şansını denedi ancak Vida çizgiden çıkardı.

33Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 68. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Gomis, Babel ve Boey oyuna girdi, Mustafa, Emre ve Omar kenara geldi. Beşiktaş'ta Ghezzal çabalasa da hücum alanında yalnız kaldı ve takım arkadaşlarından istediği desteği alamadı. Önder Karaveli, bu görüntü üzerine Rıdvan'ı Teixeira yerine oyuna sürdü. Rıdvan sol açığa geçerken Larin sağ açığa geçti. Ghezzal ise sağ kanattan forvet arkasında konumlandı.

34Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Galatasaray'da ise son oyuncu değişikliği 81. dakikada geldi. 2 gollü Kerem'in yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu. Rıdvan, 85. dakikada sağ ayağıyla penaltı noktası civarından çok sert vurdu. Pena'nın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu.

35Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

Beşiktaş, maçın son bölümünde tüm hatlarıyla yüklenip riskleri aldı. Ancak, skora dengeyi getiremedi ve derbiyi 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

36Kerem Aktürkoğlu Beşiktaşı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaşa Barcelona duvarını gösterdi

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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi