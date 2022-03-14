Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi

AHMET NUR ÇEBİ İLK YARIDA STADI TERK ETTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 39. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Güven Yalçın'ın yerine Michy Batshuayi, Kenan Karaman'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu. Siyah beyazlılar, ilk yarının sonunda topa daha çok hakim olan taraf olsa da Galatasaray pozisyon vermedi ve ilk yarıyı Kerem'in 2 golüyle önde kapattı.