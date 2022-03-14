Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı tek başına devirdi Galatasaray Beşiktaş'a 'Barcelona duvarını' gösterdi
Süper Lig'in 29.hafta maçında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle devirmesini bildi. Siyah beyazlılarda oyuna sonradan giren Rıdvan Yılmaz'ın golü farkı 1'e indirse de Torrent'in öğrencilerinin takım halinde iyi defans yapması Galatasaray'a 3 puanı getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, ikinci golünü kafayla atarak kariyerinde bunu ilk kez başardı. Beşiktaş'ın tek golü 85. dakikada Rıdvan Yılmaz'dan geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, son yapılan Barcelona müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Nef Stadı'ndaki derbi, dolu tribünler önünde oynandı. Karşılaşmayı yaklaşık 45 bin taraftar tribünlerden takip etti. Taraftarlar, konuk takım seyircilerinin alınmadığı müsabakada takımlarına destek verdi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular seremoniye "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir" yazılı pankartla çıktı.
Üst üste ataklar yapan Galatasaray, 22. dakikada derbideki gol perdesini açtı. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Necip Uysal'dan sıyrılıp topu sol tarafta uygun durumda olan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta topu ağlarla buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti.
Golü bulan 32. dakikada taraf kontratakla Galatasaray oldu. Mustafa Muhammed, savunmadan gelen uzun topa kafayla vurdu. Topun indiği yerde Umut Meraş ile mücadeleye giren Mustafa, topu kazandı ve bekletmeden ortasını yaptı. Ceza alanı içinde bomboş kalan Kerem Aktürkoğlu, kafa vuruşuyla fileleri ikinci kez havalandırdı. Galatasaray kariyerindeki ilk kafa golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki 8. gol sevincini yaşadı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 39. dakikada iki değişiklik birden yaptı. Güven Yalçın'ın yerine Michy Batshuayi, Kenan Karaman'ın yerine Cyle Larin oyuna dahil oldu. Siyah beyazlılar, ilk yarının sonunda topa daha çok hakim olan taraf olsa da Galatasaray pozisyon vermedi ve ilk yarıyı Kerem'in 2 golüyle önde kapattı.
Yine kanatta Ghezzal'ı kullanan Beşiktaş, merkezde ise Alex Teixeira ile oyun kurma çabalarından sonuç alamadı. Beşiktaş, ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atağını 54. dakikada yakaladı. Rosier'in ortasında Larin savunmadan sıyrılıp çok iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta gitti.
Galatasaray ise 65. dakikada Mustafa Muhammed ile 3. gole çok yaklaştı. Josef'in hatalı pası sonrası Kerem araya girdi. Kerem'in ara pasıyla Mustafa Muhammed, Ersin ile karşı karşıya kaldı. Mısırlı oyuncunun vuruşu Ersin'den döndü, seken topu alan Mustafa bir daha şansını denedi ancak Vida çizgiden çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 68. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Gomis, Babel ve Boey oyuna girdi, Mustafa, Emre ve Omar kenara geldi. Beşiktaş'ta Ghezzal çabalasa da hücum alanında yalnız kaldı ve takım arkadaşlarından istediği desteği alamadı. Önder Karaveli, bu görüntü üzerine Rıdvan'ı Teixeira yerine oyuna sürdü. Rıdvan sol açığa geçerken Larin sağ açığa geçti. Ghezzal ise sağ kanattan forvet arkasında konumlandı.