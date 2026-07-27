Kentin ekonomik can damarı! Erzincan’ın tescilli lezzeti mercek altında

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Doğal yaylalarda otlayan küçükbaş hayvanlardan elde edilen kaliteli süt ve asırlardır süregelen üretim geleneğiyle hazırlanan Erzincan Tulum Peyniri'nin, kentin en önemli tarımsal ve ekonomik değerleri arasında yer almaya devam ettiği belirtildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.