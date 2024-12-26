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Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde kenevir ipinden yapılan ürünler göz kamaştırıyor.

• 26 Aralık 2024 - 14:45 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2024 - 14:45 • Son Güncelleme:
1Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ürünlerin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir moda trendlerine katkıda bulunma misyonunu Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi ile hayata geçiriyor. Belediye tarafından oluşturulan atölyede 22 tezgahta günde 120 metre kenevir ipinden kumaş yapılıyor.

2Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında Türkiye’nin kenevir ekim merkezi olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler Büyükşehir Belediyesi’nin atölyesinde katma değerli ürünlere dönüşüyor.

3Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Burada dönüşen ürünler, Saathane Meydanı'nda bulunan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Satış Mağazası’nda vatandaşların beğenisine sunuluyor.

4Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde yazın serin, kışın ise sıcak tutan doğal kumaştan ceketten pantolona etekten elbiseye çeyizlik ev tekstilinden çantaya kadar Osmanlı zarafetini geleneksel motiflerle harmanlayarak özgün ürünler üretiliyor.

5Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Kimyasal hiçbir katkı maddesi içermeyen kenevir kumaşı organik, dayanıklı ve sağlıklı olması sebebiyle birçok kişi tarafından özellikle tercih ediliyor.

6Kenevirden yapılan ürünler göz kamaştırıyor

Atölye aynı zamanda sadece üretim değil, kadınlara da istihdam oluşturuyor.