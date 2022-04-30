Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi! 'Sizin için mi bu rezalet?'

"SİZİN İÇİN Mİ BU REZALET?"

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Alef' dizisinde rol alan, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen yakışıklı oyuncu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendirdi. İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.