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MagazinŞoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi! 'Sizin için mi bu rezalet?'
HaberlerMagazin Haberleri Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi! 'Sizin için mi bu rezalet?'
• 30 Nisan 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:

Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi! 'Sizin için mi bu rezalet?'

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Etiler’de objektiflere yansıyan İmirzalıoğlu, basın mensuplarının röportaj yapmasını engellemek için aracı yolun ortasına bırakan şoförü nedeniyle zor anlar yaşadı. Duran trafik nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, "Sizin için mi bu rezalet?" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

• 30 Nisan 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
1Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi Sizin için mi bu rezalet
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2016'da Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal (34) ile Kenan İmirzalıoğlu (47), 2020'de kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncuların bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.

2AİLECE YÜRÜYÜŞ

AİLECE YÜRÜYÜŞ

İkinci bebeklerinin adını henüz açıklamayan ve doğum için gün sayan ünlü çiftten Kobal, eşi ve kızıyla yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafı, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, siyah-beyaz fotoğrafı, Satin Jackets'in 'You Make Me Feel Good' adlı şarkısı eşliğinde yayınlamıştı.

3Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi Sizin için mi bu rezalet

Sinem ve Kenan, son olarak oğulları Kurt Efe dünyaya gelen Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftini ziyaret etmişti. Oyuncu çift, gazetecilerin soruları üzerine, "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" ifadelerini kullanmıştı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan sekiz aylık hamile Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda" diyerek, hastaneye giriş yapmıştı.

4SİZİN İÇİN Mİ BU REZALET

"SİZİN İÇİN Mİ BU REZALET?"

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Alef' dizisinde rol alan, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen yakışıklı oyuncu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendirdi. İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.

5Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi Sizin için mi bu rezalet

47 yaşındaki oyuncunun araca bindiğini gören mağdur vatandaşlar, İmirzalıoğlu’nun yanına gelerek, şu sözlerle tepki gösterdiler: Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın! Müsaade edin, yol kapanıyor.

6YARDIMCIMA GEREKEN UYARIYI YAPACAĞIM

"YARDIMCIMA GEREKEN UYARIYI YAPACAĞIM"

Kenan İmirzalıoğlu, şoförünün davranışı için vatandaşlardan özür dileyip, yolu açtırdı. Ünlü oyuncu, olayı takip eden muhabirlere dönerek, "Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma" şeklinde konuştu.

7Şoförünün yaptığı tepki çekti, Kenan İmirzalıoğlu özür diledi Sizin için mi bu rezalet

Trafik sebebiyle oluşan rahatsızlığı dinleyen oyuncu, mağdur vatandaşlara özrünü bildirip, aracıyla uzaklaştı. İmirzalıoğlu'nun şoförü, basın mensuplarının röportaj talebini engellemek için böyle bir davranış sergilemeye çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı.

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