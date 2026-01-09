Keloğlan çorbası olarak biliniyor! Bağışıklığı demir gibi yapıyor, taleplere yetişemiyorlar

4

Vatandaşların tarhana çorbasına ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Ali Göregen, "Keloğlan’ın annesinin şifalı çorbası olan tarhana çorbası, kış aylarında adeta antibiyotik yerine tüketilen vazgeçilmez bir lezzettir. Gerçekten harika bir çorbadır. Bunun yanı sıra Keloğlan pidesi ve kızılcıklı ekmek kadayıfı gibi, Türkiye’nin başka hiçbir yerinde olmayan ve sadece Çankırı’ya özgü tatlılar da bulunmaktadır. Tarhana çorbamız tam bir şifa deposudur. Hepimizin evinde mutlaka bulunan, vazgeçilmez bir çorbadır. Keloğlan’ın annesi öyle bir çorba yapmış ki aradan yıllar geçmesine rağmen bugün bile bizlere sağlık dağıtmaya devam ediyor. Kışın şifa arayan ve hasta olmak istemeyen herkese tarhana çorbasını gönül rahatlığıyla öneririm" diye konuştu.