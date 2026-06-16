Kazdağları’nda yaz bereketi: Şelaleler coştu, kamerayı alan o kanyona koşuyor

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Dünyanın oksijen deposu olarak kabul edilen ve mitolojide "Bin Pınarlı İda" olarak adlandırılan Kazdağları, yağışlı geçen bir ilkbahar mevsiminin ardından yaz aylarına seyrine doyum olmayan bir uyanışla başladı. Balıkesir ile Çanakkale sınırları arasında uzanan efsanevi dağlar, yazın ilk günlerinde doğanın tüm zenginliğini ve yeşilin binbir tonunu gözler önüne seriyor. Bölgede bu yıl ilkbahar yağışlarının beklenenin çok üzerinde gerçekleşmesi, Kazdağları’nın endemik bitki örtüsünü ve ağaç florasını adeta canlandırdı.