Kaza sonrası arabası kaçırıldı! Genç kadın çılgına döndü

3

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü Y.D., Sümer Mahallesi Şehit Er Cevdet Şimşek Sokak’ta araçla birlikte yakalanarak olay yerine getirildi. Burada da K.Ç., aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek alkolmetreyi üflemek istemedi.Yapılan alkol ölçümünde K.Ç.’nin 239 promil, Y.D.’nin ise 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan sürücü K.Ç.’ye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Olay yerinden araçla kaçan Y.D.’ye ise çeşitli ihlallerden toplam 230 bin lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.