Kayseri'nin Sultan Sazlığı'nda hasat başladı! Geleneksel yöntemlerle biçilip Avrupa'ya gönderiliyor

'SAZLIK BİÇİLMEDİĞİ ZAMAN ÇÖKÜNTÜ OLUŞUYOR'



Bölgede kamış hasadı yapan işçilerden 2 çocuk babası Mustafa Kürkçü (46), "Buralarda yangın şeritleri oluşturuyoruz. Bunları orakla temizliyoruz. Yangın şeritleri oluştururken traktör kullanılıyor, temizlik işi tamamen beden gücüyle, orakla yapılıyor. Temizlik yapmamızın amacı, yangınları önlemek. Çünkü sazlık belirli bir süre biçilmediği zaman çöküntü oluşuyor. Kuluçka hayvanlar, buradaki canlılar, kuluçkalarını kaybediyor. Kuluçkalamak için başka, farklı yerlere gitmek zorunda kalıyor ve yangın riski oluşturuyor ve bu da bölgeyi, doğamızı çok büyük şekilde tehdit ediyor. Şu an kuraklıktan dolayı özellikle bu sazın bir an önce temizlenmesi gerekiyor ki yangının önüne geçebilelim" diye konuştu.