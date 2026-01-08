Kayseri’nin son ustalarından! 11 yaşında çırak olarak başladı, herkesin tanıdığı isim oldu

2

İlkokulu bitirdikten sonra bu işe başladığını da anlatan Sağlam, “Tertemiz çalışmaya ve müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum. İşçimiz yok, epeyden beri kalfa ve çırak yetişmiyor. O yüzden kendim kendi gücüm yettiği kadar yapıyorum. Kimse çocuklarını kalfa ya da çırak olarak terziye bırakmıyor. Terzilik sektöründe bizler son nesiliz. Kayseri’de en yaşlı terzi benim. Hazır giyimin mesleğimize zararı oldu ama ben yıllardır şehirde tanındığım için özel müşterilerim var. Son zamanlarda seçici oldum. Yaşım gereği herkese iş yapmamaya başladım” diye konuştu.