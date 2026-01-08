Kayseri’nin son ustalarından! 11 yaşında çırak olarak başladı, herkesin tanıdığı isim oldu
Kayseri’de 11 yaşında başladığı terzilik mesleğinde valilerden milletvekillerine kadar birçok ismi giydiren 76 yaşındaki Yusuf Sağlam, yarım asırlık dükkanında yalnız kaldı. Çırak yetişmemesinden ve malzeme eksikliğinden dert yanan usta, mesleği öğrenmek isteyen gençleri ' Artık karın doyurmuyor' diyerek başka işlere yönlendiriyor.
Kayseri’de yaşayan 4 çocuk babası Yusuf Sağlam, 11 yaşında bir terzinin yanında çırak olarak mesleğe başladı. Geçen süreçte kentteki milletvekili, vali, belediye başkanı ve iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok önemli ismin özel terziliğini yapıp geçimini sağladı. 65 yıldır terzilik yapan 10 torun sahibi Sağlam, 30 metrekare dükkanında mesleğinin sürdürülmesini istiyor.
İlkokulu bitirdikten sonra bu işe başladığını da anlatan Sağlam, “Tertemiz çalışmaya ve müşterilerimi memnun etmeye çalışıyorum. İşçimiz yok, epeyden beri kalfa ve çırak yetişmiyor. O yüzden kendim kendi gücüm yettiği kadar yapıyorum. Kimse çocuklarını kalfa ya da çırak olarak terziye bırakmıyor. Terzilik sektöründe bizler son nesiliz. Kayseri’de en yaşlı terzi benim. Hazır giyimin mesleğimize zararı oldu ama ben yıllardır şehirde tanındığım için özel müşterilerim var. Son zamanlarda seçici oldum. Yaşım gereği herkese iş yapmamaya başladım” diye konuştu.
Yaşadıkları zorluklara da dikkat çeken Sağlam, "Bazen de insanlar geliyor. Terzi olmak istediğini söylüyor. Yaşlarına bakıyorum. Askerlik çağına gelmiş kişiler oluyor. O yaşta tam anlamıyla bu mesleği öğrenemezler. Terzilik artık karın doyurmuyor. Onları da başka işlere yönlendiriyorum.
Çünkü, bu işi çok erken yaşta kavramak gerekiyor. Son zamanlarda malzeme eksikliğimiz çok arttı. Artık eskisi gibi istediğimiz malzemeyi bulamıyoruz. Yıllar önce dükkana gelen bir kişi yeniden geldiğinde hala bu işi yaptığımı görünce de şaşırıyor" ifadelerini kullandı.