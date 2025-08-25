Kayseri'nin göbeğinde 950 milyon TL’lik dev proje! İlk etap için tarih verildi

2

"Bu projeyle Kayseri’nin en köklü ve tarihi bölgelerinden biri olan Suriçi’ni modernize ediyor, aynı zamanda bölgedeki yaşam kalitesini arttırıyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece fiziksel yapıları değil, insanların yaşamını da iyileştiren bir projedir. Bu nedenle halkımızla birlikte yürüttüğümüz bu projede, sosyal alanların ve yaşam alanlarının da en kaliteli şekilde tasarlanmasına özen gösterdik."Kayseri, Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen bu kentsel dönüşüm projesi, 2.20 hektarlık bir alan üzerinde 418 bağımsız bölüm ve toplamda 22 bin 250 metrekare inşaat alanı ile dikkat çekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle yürütülen projede, Kayseri’nin geleceği için önemli bir adım atılmış oluyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etabı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin imzaladığı protokol doğrultusunda Korkmazlar İnşaat tarafından yürütülüyor. 55 işyeri inşaatının toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlenirken, bu etabın 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Camikebir’in güney kısmında, hak sahipleriyle 55 işyeri üzerinden yürütülen uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Bu işyerleri teslim edildikten sonra söz konusu bölge tamamen yıkılacak ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Projenin bir parçası olarak, Kayseri’nin tarihi doku ve modern yaşam ihtiyaçları arasında denge kurularak, yenilenen alanın halkın kullanımına sunulması sağlanacak.