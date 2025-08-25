Kayseri'nin göbeğinde 950 milyon TL’lik dev proje! İlk etap için tarih verildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde, toplamda 950 milyon TL’ye mal olacak olan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kayseri, modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi dokusu ve modern yaşam ihtiyaçlarını birleştiren dev bir kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi; hem şehri yenileyip modernize etmeyi hem de vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına en uygun yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlıyor. Bu projenin, şehir mekânlarını dönüştürmenin ötesinde toplumsal yaşamı da olumlu şekilde etkilemesi bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin önemine değinerek, şunları söyledi;
"Bu projeyle Kayseri’nin en köklü ve tarihi bölgelerinden biri olan Suriçi’ni modernize ediyor, aynı zamanda bölgedeki yaşam kalitesini arttırıyoruz. Kentsel dönüşüm, sadece fiziksel yapıları değil, insanların yaşamını da iyileştiren bir projedir. Bu nedenle halkımızla birlikte yürüttüğümüz bu projede, sosyal alanların ve yaşam alanlarının da en kaliteli şekilde tasarlanmasına özen gösterdik."Kayseri, Melikgazi ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen bu kentsel dönüşüm projesi, 2.20 hektarlık bir alan üzerinde 418 bağımsız bölüm ve toplamda 22 bin 250 metrekare inşaat alanı ile dikkat çekiyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle yürütülen projede, Kayseri’nin geleceği için önemli bir adım atılmış oluyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etabı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin imzaladığı protokol doğrultusunda Korkmazlar İnşaat tarafından yürütülüyor. 55 işyeri inşaatının toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olarak belirlenirken, bu etabın 2025 yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Camikebir’in güney kısmında, hak sahipleriyle 55 işyeri üzerinden yürütülen uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Bu işyerleri teslim edildikten sonra söz konusu bölge tamamen yıkılacak ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Projenin bir parçası olarak, Kayseri’nin tarihi doku ve modern yaşam ihtiyaçları arasında denge kurularak, yenilenen alanın halkın kullanımına sunulması sağlanacak.
Proje alanındaki yapıların tasarımı, Camikebir’deki saçak kotu olan 8.75 seviyesi sınırlarına göre yapıldı. Bu nedenle yapılar zemin + 1 kat olarak projelendirildi. Bununla birlikte, üst katlarda hak sahibi olan vatandaşlar için 1547 ada 429 parsel üzerinde, 14 işyeri, 112 ofis ve 1 otelden oluşan 8 katlı bir yapı inşa ediliyor. Bu yapının toplam 18 bin metrekare inşaat alanına sahip olması bekleniyor. Bu ikinci etap inşaatı, Kahraman İnşaat tarafından yürütülürken, yaklaşık 750 milyon TL maliyetle 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin toplam maliyeti, iki etabın birleşimiyle birlikte 950 milyon TL civarında olacak. Bu büyük yatırımlar, Kayseri’yi modern, sürdürülebilir ve güvenli bir yaşama kavuşturmayı amaçlıyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, bu projeyle Kayseri’yi hem tarihi hem de çağdaş yaşam açısından daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyor. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, yalnızca fiziksel yapıları dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda şehre sosyal ve ekonomik anlamda da önemli katkılar sağlayacak. Proje, şehre yeni istihdam alanları kazandırarak bölgedeki ekonomik canlılığı arttırmayı, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve şehri modern yaşam imkanları ile donatmayı amaçlıyor.