Kayseri'de TÜBİTAK projesi hastalara umut oldu!

Hatay'da üzerine kayısı ağacı düşmesi sonucu beli kırılan ve belden aşağısı felç kalan Kayseri Şehir Hastanesi'nde basketbol branşında ilerleyen İsmail Kurt (30) da "Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2019 yılından beri gelip gidiyorum. 9 Ocak 2018'de bahçede üzerime kayısı ağacı düşmesi sonucu belim kırıldı. O günden bugüne çeşitli hastanelerde fizik tedavi aldım. Bayağı bir yol katettim. Bu süre zarfında devletimizin bir projesi sayesinde basketbola katıldık. Hocalarımız, bizi destekleyerek bu projeye katılmamızı sağladılar. Basketbolda bir takım kurmayı düşünüyoruz. Bu takımla, yarışmalarda iyi bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz. Engelli basketbolunu çok duymuştum. Ama Hatay'da ücra bir köyde yaşadığım ve mesafe sıkıntısı olduğu için hastaneye geldiğimde ve bu projeyi duyduğumda çok mutlu oldum. Bu proje bizi daha çok aktif bir hale getirmeyi, arkadaş edinmeyi ve bizi ileri götürmeyi planladığını düşünüyorum. Ben inandım ve inanarak yapıyorum. Bu bizi ileriye taşıyacak" diye konuştu. (DHA)