Kayseri'de şaşkına çeviren keşif! 4 bin yıllık hazine ortaya çıktı!

3

Saray, odalarını kiraya veriyor. Benzer şekilde büyük Warşama Sarayı'nın ölçülerine yakın bir saray kazıyoruz uzun yıllardır. Tabii yanmış, yakılmış ama bazı yerlerinde de temeline kadar kaldırılmış. Bu yapılar tüccarların buraya gelmesinden 500 yıl kadar öncesinde güçlü bir otoritenin varlığını bize gösteriyor. Aynı Warşama Sarayı'nın odalarının büyüklüğüne ulaşacak kadar büyük odaları olan bir yapı bu. Bunlar da muhakkak özel amaçlarla kullanılmamış, bunlar muhakkak malların depolandığı yerlerdi. Bu dönem aşağı yukarı günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihleniyordu. Fakat onun altında gelenler üsttekilerden daha da büyük yapılar. 4 metreye kadar kalın duvarları olan binalar keşfettik. Bunlar da büyük ihtimalle yine benzeri şekilde ticaret nedeniyle büyümüş bir otoritenin anıtsal yapılar olması gerekiyor. Bu yapılar da tam söyleyemeyebiliriz ama ya idari ya da dini anlamda kullanılmış mekanlar olması gerekiyor" dedi.