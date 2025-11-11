Kayseri'de iki mahalle arasına inşa edilecek! 250 metrekare tesis için düğmeye basıldı

5

"Vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına, asker uğurlama gibi etkinlikleri için toplam 250 metrekare alanda nitelikli bir sosyal tesis inşa ediyoruz. Küçük Bürüngüz ve Subaşı Mahallesi sakinlerimiz artık nitelikli ve güzel bir sosyal tesiste hem sosyalleşebilecekler hem de toplu organizasyonları için mekan sıkıntısı yaşamayacaklar. Mahallelilerimiz bizden talep etmişlerdi. Onlar istediler; biz yapıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."