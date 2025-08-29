Kayseri'de hasadı başladı: 400 koyundan tonlarca elde ediyorlar!
Kaynak : Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde küçükbaş hayvanları için kırkım işlemi başladı. İlçeye bağlı Ovaçiftlik Mahallesi’nde besicilik yapan 3 çocuk babası Sefa Akbulut, hayvanlarının rahatlaması, et ve süt üretiminin artması için koyunların yünlerini kırpmaya başladı. Sabah erken saatlerde kırkım alanına getirilen koyunlar önce suyla ıslatılıyor. Bu sayede kırkım işlemi kolaylaşıyor. Elektrikli makasla yaklaşık 400 küçükbaşın koyunlarını kırpan Akbulut, elde ettiği yünleri tekstil işiyle uğraşanlara satarak gelir elde ediyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde elektrikli makaslarla koyunlar kırkılıyor. Mahallede 15 yıldır besicilik yapan Sefa Akbulut (46), “Hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de işimiz kolaylaşıyor. Kırkımın hayvanın hem etine hem sütüne faydası oluyor. Hayvan başına 1-1,5 kilo yün çıkıyor. Toplam 750-800 kilo yün elde ediyoruz. Çıkan yünleri de yatak, yorgan tekstil işinde uğraşan arkadaşlara satıyoruz” dedi.
Akbulut, “15 yıldır besicilik yapıyorum. 400 tane küçükbaş hayvanımız var. Sabahları hayvanları, kırkımı kolay olsun diye dışarıda ıslatıyoruz. Sonrasında hayvanları içeri alıyoruz. Arkadaşlarımızla imece usulü kırkım yapıyoruz. Eskiden el makasıyla yapılırdı. Şimdi ise elektrikli makaslar kullanıyoruz. Hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de işimiz kolaylaşıyor. Kırkım yaparken de parazit iğnelerini ve gerekli tedavilerini uyguluyoruz. Kırkım yapmak, hayvanın hem etine hem de sütüne faydalı oluyor" diye konuştu.
Kırkımın doğru mevsimde yapılması gerektiğini aktaran Akbulut, “Kırkımı bu mevsimde yapmamızın amacı, bölgede ay çekirdeği, pancar, fasulye olduğu için otları hayvana yapışıyor. Kış ayında yaparsak hayvan hem kilo almıyor hem de hastalanıyor. Çıkan yünlerimizi de yatak, yorgan tekstil işinde uğraşan arkadaşlara satıyoruz. Hayvan başına 1-1,5 kilo yün çıkıyor. Toplamda 750-800 kilo yün elde ediyoruz. Onu da satıyoruz. Ufak da olsa bir gelir sağlıyor. Arkadaşlarımıza da tavsiyem hayvancılığı bırakmasınlar. Ülkemiz açısından çok faydalı. Maliyetler yüksek ama ilerleyen dönemde rahatlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.