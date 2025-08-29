Kayseri'de hasadı başladı: 400 koyundan tonlarca elde ediyorlar!

4

Kırkımın doğru mevsimde yapılması gerektiğini aktaran Akbulut, “Kırkımı bu mevsimde yapmamızın amacı, bölgede ay çekirdeği, pancar, fasulye olduğu için otları hayvana yapışıyor. Kış ayında yaparsak hayvan hem kilo almıyor hem de hastalanıyor. Çıkan yünlerimizi de yatak, yorgan tekstil işinde uğraşan arkadaşlara satıyoruz. Hayvan başına 1-1,5 kilo yün çıkıyor. Toplamda 750-800 kilo yün elde ediyoruz. Onu da satıyoruz. Ufak da olsa bir gelir sağlıyor. Arkadaşlarımıza da tavsiyem hayvancılığı bırakmasınlar. Ülkemiz açısından çok faydalı. Maliyetler yüksek ama ilerleyen dönemde rahatlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.