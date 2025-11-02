Kayseri'de gizemli izler bulundu! Literatürde çalışması yok: 7 mahalleyi kapsıyor

3





"Mahalleye ekstra bir zenginlik katıyor"



Turan Mahallesi'nde bulunan izlerin kağnı izleri olduğunu düşündüklerini ancak literatürde henüz bununla ilgili bir çalışma yapılmadığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Osman Özsoy, "Şu anda, Turan’ın güneybatı istikametinde, mahalle merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bir yerdesiniz. Burada çeşitli izler var. İzler belirgin ve derinliklere sahip. İzler arasındaki mesafeler genellikle çok bilindik ve rastgele olmayan mesafeler. Biz buranın savaşta, ticarette ya da barışta kullanılan bir atlı araba veya öküzlü araba yolu olduğunu tahmin ediyoruz. Engir Gölü çevresinde, Kültepe-İldem aksında da böyle bir alanın olduğunu biliyoruz. Burası, güvenli olduğu için tercih edilmiş. Altyapısı, araçların yüklü veya yüksüz şekilde geçmelerine müsaade ettiği için tercih edilmiş. Yıllar içerisinde çok fazla kullanılmasından dolayı, yüklü ya da yüksüz, buradan onlarca ve binlerce kağnı geçmekte. Kağnılar; bu yolları kaya olsa dahi zaman içerisinde aşındırmış. Tekerleklerin neredeyse yarı çapı yüksekliğinde dikey olarak gördüğümüz uzunluklarda çukurlar oluşturmuşlar. İki tekerleğin merkezine doğru olan uzaklık ile buradaki iki çizgi arasındaki mesafe hemen hemen aynıdır. Bu durum da bu tezi doğrulamaktadır. Bazen 10 ya da 20 tane yol çizgisinin bir arada olduğunu görebiliyoruz. Aşınmayla beraber, farklı yollar tercih edilmiş. Çok yoğun olduğu durumlarda karşı karşıya gelmemek ve yükün gecikmemesi için böyle yollar tercih edilmiştir. Bu değerin burada varlığı, Koramaz Vadisi ve Turan Mahallesi'ne ekstra bir zenginlik katmaktadır.