Kayseri Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylandı: Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: Hayırlı olsun Develim

2

Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Hayırlı Olsun Develim. Daha önce defalarca ve ısrarla 2019, 2020, 2021 ve 2025 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş olduğum Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylanmıştır.