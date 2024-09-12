Katledilen Narin'in dışarıdaki tek ağabeyi Baran Güran konuştu: Amcam benim canımdır, gönlüm rahat
Türkiye’yi sarsan cinayette Narin’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi çalışmaları devam ederken İstanbul’a getirilen örnekler Adli Tıp Kurumu’ndaki özel laboratuvarda incelemeye alındı. Buradaki incelemede özel küvözlerde saklanan ‘dedektif böcekler’ de kullanılıyor. Öte yandan Narin’in, gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran, suçlanan akrabalarını savundu. “Narin bulunsun diye elimizden geleni yaptık. Kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti, kimin ruhu duyacaktı” dedi.
• 12 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 12 Eylül 2024 - 07:55 • Son Güncelleme: