Kastamonulu annenin fedakarlık dolu yolculuğu: Çocukları için İstanbul'u bırakıp köyünde döndü
İstanbul'daki yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak isteyen Elife Öz, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine dönerek sarımsak tarlasında yevmiyeli işçi olarak çalışmaya başladı. Öz, kazandığı yevmiye ile hem çocuklarını eğitim masraflarını karşılıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte bekleniyor. İstanbul'daki yoğun yaşamı geride bırakarak memleketine dönen 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Elife Öz de bu üretimin bir parçası oldu. Ailesiyle birlikte Taşköprü'ye yerleşen Öz, sarımsak tarlasında çalışarak hem üretime katkı sağlıyor hem de aile bütçesine destek oluyor.
İşçi olarak farklı tarlalarda çalıştığını ifade eden Elife Öz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kazancıyla çocuklarının eğitim masraflarına destek olduğunu söyledi. Öz, bir çocuğunun polis olduğunu, bir kızının üniversitede, diğer kızının ise ortaokulda eğitim gördüğünü belirtti.
İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp köy hayatını tercih ettiklerini ifade eden Öz, "İşçi olarak geldim, günlükçü olarak çalışıyoruz. Aile bütçesine katkıda bulunmak için tarlaya geliyorum. İstanbul'dan buraya Taşköprü ilçemize memleketimize geldik. Buranın geçim kaynağı hayvancılık, ormanda çalışma, Dünyaca ünlü sarımsağımız var. Onun için çalışıyoruz" dedi.
Öz, "Buradaki hayatı seviyoruz. Köy hayatını da seviyoruz, çalışmayı da seviyoruz. İstanbul'un kalabalığı olsun, ne bileyim trafiği olsun buradaki gibi özgür değiliz. Burada kendimiz çalışıyoruz, kazanıyoruz, yiyoruz o şekilde, burası tabii ki büyük şehir gibi değil ama yine de memnunuz hayatımızdan. Burada ben, fırsat buldukça işe gidiyorum böyle, günlüğe gidiyorum" diye konuştu.
Öte yandan, Kastamonu'da 2026 yılı Taşköprü sarımsağı işçi yevmiyeleri de belli oldu. Buna göre sarımsak dikim ve çapa ücreti bin 350 lira, sarımsak çıkarma ücreti bin 500 lira, sarımsak sıva ücreti bin 200 lira olarak uygulanıyor. Saatlik mesai ücreti ise 200 TL olarak belirlendi.