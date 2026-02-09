Kastamonulu annenin fedakarlık dolu yolculuğu: Çocukları için İstanbul'u bırakıp köyünde döndü

5

Öz, "Buradaki hayatı seviyoruz. Köy hayatını da seviyoruz, çalışmayı da seviyoruz. İstanbul'un kalabalığı olsun, ne bileyim trafiği olsun buradaki gibi özgür değiliz. Burada kendimiz çalışıyoruz, kazanıyoruz, yiyoruz o şekilde, burası tabii ki büyük şehir gibi değil ama yine de memnunuz hayatımızdan. Burada ben, fırsat buldukça işe gidiyorum böyle, günlüğe gidiyorum" diye konuştu.