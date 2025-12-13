GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi
HaberlerGündem Haberleri Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

13.12.2025 - 19:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (AA)

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Karla kaplanan orman, havadan görüntülendi

1Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

2Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.

3Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

4Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

5Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi

Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.

6Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi
7Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi
8Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi