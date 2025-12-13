Kastamonu'da kar ve sis Ilgaz Dağı'nı beyaz cennete çevirdi
13.12.2025 - 19:07Güncellenme Tarihi:
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu. Karla kaplanan orman, havadan görüntülendi
1
Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.
2
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı.
3
Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
4
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
5
Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.
6
7
8