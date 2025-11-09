GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kastamonu'da dehşet! Tartıştığı oğlunu öldürdü

09.11.2025 - 07:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Hüseyin Çalık, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği oğlu Önder Çalık'a kurşun yağdırdı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen olayda Hüseyin Çalık ve oğlu Önder Çalık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Çalık, belinden çıkardığı tabancayla oğlu Önder Çalık'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalık, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalık, ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Hüseyin Çalık'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.