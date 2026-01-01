Kastamonu İnebolu’da 'deniz etkili kar yağışı' ilginç görüntü oluşturdu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.01.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Karedeniz üzerindeki 'deniz etkili kar yağışı' ilginç görüntülere sahne oldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle Abana ilçesinde 'deniz etkili kar yağışı', ilginç bir doğa manzarası oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler merak uyandırdı.

Uzmanlar görüntünün, soğuk hava kütlelerinin deniz üzerinden geçerken alttan ısınması ve nem alarak kararsız hale gelmesi sonucu oluşan bir kar yağışı türü olduğunu ifade etti.

O anları görüntüleyen veteriner hekim olarak görev yapan Muhammed Coduroğlu, "Şu anda denizde çok garip haller var.

Ne olduğunu anlayamadım. Denizin üzerinde garip bir olay şekilleniyor" ifadelerine yer verdi.

