Kastamonu İnebolu’da 'deniz etkili kar yağışı' ilginç görüntü oluşturdu
01.01.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Karedeniz üzerindeki 'deniz etkili kar yağışı' ilginç görüntülere sahne oldu.
1
Kastamonu'nun İnebolu ilçesiyle Abana ilçesinde 'deniz etkili kar yağışı', ilginç bir doğa manzarası oluşturdu.
2
Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler merak uyandırdı.
3
Uzmanlar görüntünün, soğuk hava kütlelerinin deniz üzerinden geçerken alttan ısınması ve nem alarak kararsız hale gelmesi sonucu oluşan bir kar yağışı türü olduğunu ifade etti.
4
O anları görüntüleyen veteriner hekim olarak görev yapan Muhammed Coduroğlu, "Şu anda denizde çok garip haller var.
5
Ne olduğunu anlayamadım. Denizin üzerinde garip bir olay şekilleniyor" ifadelerine yer verdi.
6