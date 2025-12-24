Kastamonu esnafından ezber bozan 'siftah' geleneği! 22 esnaf yarım asırdır aynı ritüeli sürdürüyor: Dükkan kapalıysa parayı kilide bırakıyorlar

3

İş yerini açan esnafın temizliği yaptıktan sonra diğer dükkanları ziyaret ettiğini belirten Altundal, "Günün hayırlı ve bereketli geçmesi maksadıyla ufak da olsa bir para takdim eder. Bundan maksat, esnaf olarak birbirimizi müşteriden önce görmek, halini hatırını sormak, sıkıntısı var mı yok mu öğrenmek. Bunu yüz, tavır ve ifadeleriyle anlayabiliyoruz. Bu, bizden sonrakilere de önemli bir örnek oluyor." dedi.



"Siftah parası" uygulamasının esnaf arasında kaynaşmayı sağladığını vurgulayan Altundal, "Açık olan dükkanları, ondan önce gelenleri gezer. Haliyle herkes birbirini görmüş oluyor. Buradaki 22 dükkan arasında bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.