Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

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Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir şahıs, kasalar içerisindeki onlarca bozulmuş balığı araziye döktü. O anları fark eden bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, aracın plakasından şahsı tespit etti. Çevreyi kirlettiği belirlenen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uygulandı.