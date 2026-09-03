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Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

03.09.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir şahıs, kasalar dolusu bozulmuş balığı çevreye döktü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, plaka üzerinden kısa sürede ulaştığı şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uyguladı.

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1Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

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Arnavutköy'de ticari araçla çayırlık alana gelen bir şahıs, kasalar içerisindeki onlarca bozulmuş balığı araziye döktü. O anları fark eden bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen Arnavutköy Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, aracın plakasından şahsı tespit etti. Çevreyi kirlettiği belirlenen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

2Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

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Olay, Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araçla bölgedeki çayırlık alana gelen bir şahıs, aracında bulunan kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döktü.

3Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

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Onlarca balığın ve balık kasalarının gelişigüzel şekilde doğaya bırakıldığını fark eden bir vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

4Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

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Görüntülerin ihbar olarak Arnavutköy Belediyesi ekiplerine ulaştırılması üzerine Trafik Zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, ticari aracın plakasını tespit ederek sürücünün kimliğine ulaştı.

5Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

GÖRÜNTÜLÜ İHBAR YAKALATTI: 40 BİN LİRA CEZA

Yapılan çalışmaların ardından tespit edilen şahıs hakkında çevreyi kirletmekten 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında işlem yapıldı. Şahsa 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

6Kasalar dolusu bozulmuş balığı araziye döken şahsa 40 bin lira ceza!

Ticari araç da yürütülen işlemler kapsamında Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü merkezi önüne getirildi.

Öte yandan şahsın aracındaki bozulmuş balıkları ve kasaları çayırlık alana bıraktığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerinin tespit ettiği araç ile gerçekleştirilen işlemler de ayrıca görüntülendi.