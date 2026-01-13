Kars’ta yoğun kar yağışı ve şiddetli tipiden göz gözü görmüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.01.2026

Kaynak: KARS (İHA)

Kars’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı felç etti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kentte, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kars-Ardahan, Kars-Göle karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Kars genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 89 köy yolunda ulaşım tamamen kesildi.

İl Özel İdaresi'nden verilerine göre, Merkez’de 5, Arpaçay’da 1, Sarıkamış’ta 27 Selim’de 42 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 84 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Kars-Ardahan, Kars-Göle yolu araç trafiğine kapatıldı

Kar yağışı ve şiddetli tipi Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerini seferber etti.

Kars Valiliği ise kötü hava şartlarından dolayı Kars-Ardahan, Kars-Göle kara yollarını araç trafiğine kapattı.

Ayrıca Kars-Erzurum, Kars-Iğdır ve Kars-Kağızman kara yollarında tipi etkili oluyor. Kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.