Kars’ta yoğun kar yağışı ve şiddetli tipiden göz gözü görmüyor
13.01.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:
Kars’ta akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, ulaşımı felç etti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kentte, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kars-Ardahan, Kars-Göle karayolu araç trafiğine kapatıldı.
1
Kars genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle toplam 89 köy yolunda ulaşım tamamen kesildi.
2
İl Özel İdaresi'nden verilerine göre, Merkez’de 5, Arpaçay’da 1, Sarıkamış’ta 27 Selim’de 42 ve Susuz’da 14 olmak üzere toplam 84 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.
3
İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını yeniden ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
4
Kars-Ardahan, Kars-Göle yolu araç trafiğine kapatıldı
Kars-Ardahan, Kars-Göle yolu araç trafiğine kapatıldı
Kar yağışı ve şiddetli tipi Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerini seferber etti.
5
Kars Valiliği ise kötü hava şartlarından dolayı Kars-Ardahan, Kars-Göle kara yollarını araç trafiğine kapattı.
6
Ayrıca Kars-Erzurum, Kars-Iğdır ve Kars-Kağızman kara yollarında tipi etkili oluyor. Kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.