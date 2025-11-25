Kars'ta unutulmaya yüz tuttu: Aşıklık geleneği için seferber oldular

1

Usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bu benzersiz sözlü edebiyat ve müzik sanatı, özellikle düğün, nişan ve özel meclislerde köy odalarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan ve Dede Korkut geleneğinin izlerini taşıyan aşıklık, Kars ve çevresinde sadece bir sanat değil, aynı zamanda bir iletişim, hafıza ve tarih aktarım aracı olarak görülüyor.