Kars'ta renkli görüntüler: Bahar doğumları için asırlık koç katım geleneği devam ediyor!

Koç katımına sazıyla eşlik eden aşık Ayhan Şimşekoğlu, "Bizde gelenekseldir, koç katımı üretimin bir başlangıcıdır. Allah koyun sahiplerine hayırlı üretimler nasip etsin. Gelecekleri iyi olsun, inşallah koç katımları bereketli olur" diye konuştu.



Koç katımı bölgede eski komşuluk ilişkilerini pekiştiren ve bu geleneğin devam ettirilmesine vesile oluyor. Renkli koçların sürüye karıştığı anlar, hem yöre halkı hem de bu anlara tanıklık edenler için unutulmaz görüntüler oluşturdu.