Kars'ta nisan sürprizi: Kar çiçekleri kar altında kaldı!
11.04.2026 - 11:06
Kars’ta kışın izleri silinmeye başlamışken, nisan ayı şehre beyaz bir sürprizle geldi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla topraktan başını uzatan rengarenk kar çiçekleri, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yeniden beyaz örtüye gömüldü.
Kars'ta ilkbaharın gelişiyle açan kar çiçekleri, yağışlarla beyaz örtünün altında kaldı.
Kentte çetin geçen kışın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlandı. Doğada rengarenk açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Şehirde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından ise baharın müjdecisi çiçekler beyaz örtünün altında kaldı.
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.