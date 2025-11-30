Kars'ta kar yağışı için 56 yıl önce yapıldı! 20 bin adet ile hayat buldu

4





"Tarih ve doğa iç içe"



Benliahmet, sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Çam ağaçlarının arasına gizlenmiş tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, vahanın mistik atmosferini tamamlıyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve popüler Doğu Ekspresi güzergahında bulunması, buranın önemini daha da artırıyor.Kasım ayının sonuyla birlikte çevredeki tarım arazilerinin sararması, Benliahmet'teki yeşilliğin kontrastını daha da belirginleştiriyor. İstasyonu çevreleyen çam ağaçlarının kokusu ve sonbahar güneşinin yapraklar arasından süzülüşü, bölgeye gelenleri mest ediyor.