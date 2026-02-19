Kars'ta herkesi ters köşe yaptı: Bahar erkenden geldi

1

Kars'ta kış mevsiminin en sert geçtiği dönem olarak bilinen ve halk arasında "karakış" olarak adlandırılan günlerde, beklenen kar ve soğuk havanın yerini güneşli bir gökyüzü aldı. Kentin simgelerinden tarihi Taş Köprü'nün altından geçen Kars Çayı, sıcak havaya daha fazla direnç gösteremedi.