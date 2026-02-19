GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kars'ta herkesi ters köşe yaptı: Bahar erkenden geldi

19.02.2026 - 15:43

Kars'ta termometrelerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Kars Çayı'nın buzları bu yıl erkenden erimeye başladı.

Kars'ta kış mevsiminin en sert geçtiği dönem olarak bilinen ve halk arasında "karakış" olarak adlandırılan günlerde, beklenen kar ve soğuk havanın yerini güneşli bir gökyüzü aldı. Kentin simgelerinden tarihi Taş Köprü'nün altından geçen Kars Çayı, sıcak havaya daha fazla direnç gösteremedi.

Her yıl nisan sonuna doğru çözülen Kars Çayı'nın bu yıl erken çözüldüğünü ifade eden Hasan Topçu, "Bu sene bahar erken geldi Kars'a, Kars Çayı'nın buzları da eridi, sular akıyor. Buz kalmadı artık daha hesaplar duruyor. Zemheri duruyor. Bahar erken geldi, sonu inşallah iyi olur" dedi.

Eski takvime göre en sert soğukların yaşandığı dönemde gelen bu "yalancı bahar", doğanın dengesindeki değişikliği gözler önüne serdi. Meteoroloji verilerine göre, bölgede sıcaklıklar bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyredecek.